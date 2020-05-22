İran'ın güneydoğusundaki çatışmada iki polis öldü
İran'ın Pakistan sınırı yakınlarındaki bölgede, güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
22.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:23
İran'ın Pakistan sınırı yakınlarındaki bölgede, güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Serbaz ilçesinde sabah saatlerinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.
Çatışma sonucu, iki polis yaşamını yitirdi.
Haberde, söz konusu silahlı grup hakkında bilgi verilmedi.
Kaynak: AA