İran'ın güneydoğusundaki çatışmada iki polis öldü
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İran'ın güneydoğusundaki çatışmada iki polis öldü

İran'ın Pakistan sınırı yakınlarındaki bölgede, güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın güneydoğusundaki çatışmada iki polis öldü
22.05.2020 11:23 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:23

İran'ın Pakistan sınırı yakınlarındaki bölgede, güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Serbaz ilçesinde sabah saatlerinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışma sonucu, iki polis yaşamını yitirdi.

Haberde, söz konusu silahlı grup hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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