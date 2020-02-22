İran'ın güneydoğusundaki çatışmada 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti

22.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:16

İran'ın güneydoğusundaki Pakistan sınırında güvenlik güçleriyle "terörist" bir grup arasında çıkan çatışmada 2 sınır muhafızı hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Cekigur ilçesinde sınır birliklerine saldırı hazırlığındaki silahlı "terörist" grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 2 İran askerinin hayatını kaybettiği, çok sayıda militanın öldürüldüğü belirtildi. Militanlardan bir kısmının ise sınırın Pakistan tarafına kaçtığı aktarıldı.

Haberde, söz konusu terörist grup hakkında bilgi verilmezken Sistan ve Beluçistan eyaleti, "Ceyşu'l Adl" adlı örgütle güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

Ülkenin güneydoğusundaki eyalette Şubat 2019'da Devrim Muhafızları Ordusu askerlerini taşıyan bir otobüse düzenlenen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını Ceyşu'l Adl üstlenmişti.

İran'ın terör örgütü ilan ettiği Ceyşu'l Adl, 2019 Temmuz'da ABD tarafından terör örgütleri listesine alınmıştı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, geçen hafta yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Ceyş'ul Adl örgütüne 3 uçak dolusu silah gönderdiğini öne sürmüştü.

Kaynak: AA