İran'ın güneydoğusunda üç aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti
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İran'ın güneydoğusunda üç aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

23.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:41
İran'ın güneydoğusunda üç aracın karıştığı trafik kazasında 14 kişi hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran'ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, öğle saatlerinde Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan ile Haş kentleri arasındaki yolda 2 otomobil ile 1 kamyonet çarpıştı.

Zincirleme kazanın, hatalı sollama yapan otomobilin düzensiz göçmen taşıyan başka bir otomobile çarpmasıyla meydana geldiği aktarıldı.

Kazada 14 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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