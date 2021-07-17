İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı protestolar devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı protestolar devam ediyor

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı protestolar devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'ın güneybatısında Arap kökenli İranlıların yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan eyaletindeki toplu su kesintileri nedeniyle dün başlayan protesto gösterileri bugün de akşam saatlerinde daha kalabalık grupların katılımıyla devam etti.

İran'ın güneybatısında Arap kökenli İranlıların yoğun nüfusa sahip olduğu Huzistan eyaletindeki toplu su kesintileri nedeniyle dün başlayan protesto gösterileri bugün de akşam saatlerinde daha kalabalık grupların katılımıyla devam etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, Susengird, Hamidiye ve Huveyze kentleri içme suyu kesintileri nedeniyle gösterilere sahne oldu.

Eyeletteki su kıtlığına çözüm talep eden kent sakinleri kalabalık gruplar halinde sokaklara döküldü. Göstericiler, Huzistan'daki Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi sağlayan projenin de su kıtlığına neden olduğu gerekçesiyle durdurulması için hükümete çağrıda bulundu.

İranlı sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerde, gösterilere katılanların Arapça olarak "Canımız ve kanımız Karun'a ve Ahvaz'a feda olsun", "Zillete teslim olmamız muhaldir" şeklinde sloganlar attıkları görüldü.

Göstericilerin bir kısmının Şuş-Ahvaz yolunu trafiğe kapatarak yolu ateşe vermesinin ardından polisin göstericileri dağıtmak için ateş açtığına dair görüntüler de sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Gösterilerde şu ana kadar herhangi bir gözaltı, yaralı ya da can kaybı bilgisine ulaşılamadı.

Huzistan eyaletinin önemli su kaynaklarından "Hur'ul-Azim" göletlerinin ve Kerhe Nehri'nin kuruması ve Karun Nehri'nden başka bölgelere su transferi için hazırlanan projeye izin verilmesinin ardından ortaya çıkan temiz içme suyuna erişim sorunu nedeniyle Hamidiye, Bostan, Şadigan, Şuş, Danyal ve Mahşehr kentlerinde dün akşam saatlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Ülke medyasına da yansıyan protesto gösterilerine dair haberlere rağmen Huzistan Valisi Süleymani Deşteki, eyalette herhangi bir gösteri olmadığını savunmuştu.

Bölgedeki su sorununun çözümü için hükümet ve yargı yetkilileri tarafından ayrı ayrı çalışma grupları oluşturulmuş ve yetkililerin bölgeye gönderildiği bildirilmişti.

İran son haftalarda ülke genelinde yaşanan toplu elektrik kesintileri nedeniyle de başta Tahran olmak üzere protesto gösterilerine sahne olmuştu. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü
Esed rejiminin İdlib kırsalındaki saldırısında 8 sivil öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Emre Altuğ Tolga Akış Serenay Sarıkaya
Spor Mustafa Er Metin Oktay Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde su kesintilerine karşı protestolar devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 01:28:49. #1.14#

title