İran'ın güneybatısındaki bir petrokimya tesisinde yangın çıktı
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İran'ın güneybatısındaki bir petrokimya tesisinde yangın çıktı

İran'ın güneybatısındaki bir petrokimya tesisinde yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bir petrokimya tesisinde yangın çıktığı belirtildi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bir petrokimya tesisinde yangın çıktığı belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan'ın Mahşer ilçesindeki özel ticaret bölgesinde yer alan bir petrokimya tesisinin atık deposunda yangın çıktı.

Yangının söndürüldüğü ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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