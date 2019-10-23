İran'ın güneybatısında İHA düştü
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde, bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Şuşter ilçesinde, bir insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Şuşter ilçesi askeri yetkililerinden Hüseyin Nisi, "Şuşter'e bağlı Megernat köyünde kimliği henüz bilinmeyen bir İHA düştü." dedi.
Nisi, düşen İHA'yla ilgili ayrıntılı açıklamanın gerekli incelemelerin ardından yapılacağını aktardı.