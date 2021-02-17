İran'ın güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dena ilçesi olan deprem, yerel saatle 22.05'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun