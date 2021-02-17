İran'ın güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem
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İran'ın güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem

17.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 22:04
İran'ın güneybatısında 5,6 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın güneybatısındaki Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Dena ilçesi olan deprem, yerel saatle 22.05'te kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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