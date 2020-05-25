İran'ın güneybatısında 300 hektar orman yandı
İran'ın güneybatısında yer alan Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Geçseran ilçesinde çıkan yangında 300 hektar ormanlık alan zarar gördü.
25.05.2020 19:21 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:21
İran'ın güneybatısında yer alan Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Geçseran ilçesinde çıkan yangında 300 hektar ormanlık alan zarar gördü.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Geçseran Kriz Masası Genel Sekreteri Hamid Nareki, "Geçseran yöresinde 4 günden bu yana devam eden yangında 300 hektar ormanlık alan yandı." dedi.
Hunek bölgesinde başlayan yangının Guher Dağı civarına ulaştığını aktaran Nareki, yerel halk ve itfaiyecilerden oluşan 150 kişilik grubun yanı sıra 2 helikopterin yangın söndürme çalışmalarına destek verdiğini ifade etti.
Kaynak: AA