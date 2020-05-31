İran'ın güneybatısında 1100 hektar orman yandı
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İran'ın güneybatısında 1100 hektar orman yandı

İran'ın güneybatısında yer alan Buşehr eyaletine bağlı Deştistan ilçesinde çıkan yangında, 1100 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İran'ın güneybatısında 1100 hektar orman yandı
31.05.2020 14:55 | Son Güncelleme: 31.05.2020 14:55

İran'ın güneybatısında yer alan Buşehr eyaletine bağlı Deştistan ilçesinde çıkan yangında, 1100 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya açıklama yapan Buşehr Doğal Kaynaklar Genel Müdürü Gulamrıza Muntazeri, "Deştistan'a bağlı Buşkan köyü kırsalına yıldırım isabet etmesi sonucu başlayan yangında, 1100 hektar ormanlık alan yandı." dedi.

Son günlerde artış gösteren sıcak ve kurak havanın orman yangınlarıyla mücadeleyi olumsuz yönde etkilediğini dile getiren Muntazeri, 4 günden bu yana süren yangının dün söndürüldüğünü kaydetti.

İran'ın güneybatısında yer alan Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletine bağlı Geçseran ilçesinde 21 Mayıs'ta çıkan ve yaklaşık bir hafta süren yangında 300 hektar ormanlık alan zarar görmüştü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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