İran'ın gönderdiği üçüncü petrol yüklü tanker Venezuela kara sularına girdi
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İran'ın gönderdiği üçüncü petrol yüklü tanker Venezuela kara sularına girdi

BUENOS İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği petrol yüklü beş tankerden üçüncüsünün Venezuela kara sularına girdiği açıklandı.

İran'ın gönderdiği üçüncü petrol yüklü tanker Venezuela kara sularına girdi
27.05.2020 04:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 04:15

BUENOS İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği petrol yüklü beş tankerden üçüncüsünün Venezuela kara sularına girdiği açıklandı.

Venezuela ve diğer Latin Amerika ülkelerinde yayın yapan Telesur televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, Venezuela kara sularına sorunsuz giriş yapan "Petunia" isimli üçüncü petrol tankerine Bolivarcı Silahlı Kuvvetlere (FANB) ait bir botun eşlik ettiği açıklandı.

İlk tankerin cumartesi günü, ikincisinin ise dün Venezuela'ya ulaşmasının ardından kalan tankerlerin de 1 Hizaran'a kadar bu ülkenin kara sularına girmesi bekleniyor.

İran devlet televizyonu, "Fortune", "Forest", "Petunia", "Faxon" ve "Clavel" isimli, toplamda 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan beş petrol tankerinin Venezuela'ya doğru yola çıktığını açıklamıştı.

Venezuela ile İran arasındaki ticarete karşı çıkan ABD'nin tankerlere müdahale edeceği iddiası

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. ABD'nin ağır yaptırımlar uyguladığı İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, rafinerilerin çalışamaması nedeniyle ülkedeki benzin sıkıntısını önlemek için İran'dan yardım istemesi üzerine akaryakıt taşıyan beş tanker Venezuela'ya gönderilmişti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını bildirmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya petrol getiren gemileri taciz ettiğini belirterek "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık ihlalidir." ifadesini kullanmıştı.

Tahran, tankerlere müdahale edilmesi halinde misillemede bulunacağı uyarısını yaparken Caracas yönetimi de ülkenin kara sularına ulaştığı andan itibaren ordunun tankerlere eskortluk edeceğini duyurmuştu.

ABD, nisan ayında Venezuela'nın çevresindeki askeri varlığını "uyuşturucuyla mücadele" gerekçesiyle artırmış ve Karayipler'e savaş gemileri ve uçaklar göndermişti.

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, tankerlere müdahale edileceğine dair bilgisinin bulunmadığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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