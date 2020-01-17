İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler tedavi altına alındı
İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler Almanya'da tedavi altına alındı
ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı Irak'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında, beyin sarsıntısı belirtileri gösteren 11 askerin Almanya ve Kuveyt'teki askeri sağlık merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.
CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, "İran'ın 8 Ocak'ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırıda herhangi bir ABD askeri ölmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı ve tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle