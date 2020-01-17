İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler tedavi altına alındı
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İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler tedavi altına alındı

İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler Almanya'da tedavi altına alındı

17.01.2020 08:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 08:28
İran'ın füze saldırısında beyin sarsıntısı geçiren Amerikalı askerler tedavi altına alındı

ABD'nin Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 'ın ABD askerlerinin konuşlandırıldığı 'taki Ayn el-Esed Üssü'ne düzenlediği füze saldırısında, beyin sarsıntısı belirtileri gösteren 11 askerin ve Kuveyt'teki askeri sağlık merkezlerine sevk edildiğini açıkladı.


CENTCOM Sözcüsü Albay Bill Urban, "İran'ın 8 Ocak'ta el-Esed üssüne düzenlediği saldırıda herhangi bir ABD askeri ölmezken, birkaç asker patlamadan kaynaklı beyin sarsıntısı belirtileri üzerine tedavi altına alındı ve tedavileri sürmektedir." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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