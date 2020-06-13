İran'ın firari yargıcı Romanya'da yakalandı
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İran'ın firari yargıcı Romanya'da yakalandı

İran'da birçok gazeteci ve politikacıya verdiği hapis cezasıyla tanınan yargıçlarından biri olan Gulamrıza Mansuri, yolsuzluk ve rüşvet suçlaması sonrası firar ettiği Romanya'da Interpol tarafından yakalandı.

İran'ın firari yargıcı Romanya'da yakalandı
13.06.2020 12:37 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:00

İran'da birçok gazeteci ve politikacıya verdiği hapis cezasıyla tanınan yargıçlarından biri olan Gulamrıza Mansuri, yolsuzluk ve rüşvet suçlaması sonrası firar ettiği Romanya'da Interpol tarafından yakalandı.

İran'da birçok gazeteci ve politikacıya verdiği hapis cezasıyla nam salmış yargıçlarından biri olan Gulamrıza Mansuri, yolsuzluk ve rüşvet suçlaması sonrası firar ettiği Romanya'da Interpol tarafından yakalandıDin adamı da olan ve 30 yıl İran'da yargıda çeşitli pozisyonlarda faaliyette bulunan firari yargıç, sadece bir dosyada taraflardan 500 bin euro rüşvet almakla itham ediliyor. 

DÖNMEMEK İÇİN KORONAVİRÜSÜ GEREKÇE GÖSTERDİ

Suçlamaları reddeden firari yargıç, sosyal medya üzerinden yayımladığı bir videoda, hastalığı nedeniyle yurtdışına çıktığını koronavirüs (Covid-19) nedeniyle İran'a uçuş yapılmadığından ülkeye dönemediğini savundu. İranlı yargıç hangi ülkede olduğunu söylemedi. İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamrıza İsmaili, firari yargıcın İran'ın talebi üzerine Interpol tarafından dün gece gözaltına alındığını, İran'a naklinin önümüzdeki günlerde yapılacağını duyurdu.

GAZETECİLER VERDİĞİ AĞIR CEZALARLA TANINIYOR

Bir dönem İran'da Medya ve Kültür Mahkemesi'nde de görev yapan firari yargıç, ülkede başta gazeteciler olmak üzere birçok siyasi aktivist için verdiği ağır hapis cezalarıyla tanınıyor. Mansuri'nin, Almanya'ya kaçtığı haberleri üzerine aralarından Sınır Tanımayan Gazeteciler de olmak üzere bazı gazeteciler ve insan hakları aktivistleri, söz konusu hakimin uluslararası mahkemelerce yargılanması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: DHA

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