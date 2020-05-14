İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh'den İsrail rejimine karşı dayanışma çağrısı
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İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh'den İsrail rejimine karşı dayanışma çağrısı

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, "İsrail rejiminin gelişim politikalarıyla başa çıkmak, İslam dünyasının uyanıklığını, Müslümanlar'ın birliğini ve dayanışmasını gerektirir." dedi.

İran'ın Erzurum Başkonsolosu Soltanzadeh'den İsrail rejimine karşı dayanışma çağrısı
14.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:36

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Dr. Sajad Soltanzadeh, "İsrail rejiminin gelişim politikalarıyla başa çıkmak, İslam dünyasının uyanıklığını, Müslümanlar'ın birliğini ve dayanışmasını gerektirir." dedi.

Soltanzadeh, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayının dünyanın her yerinde Müslümanlar arasındaki empati ayı olduğunu aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının mübarek ramazan ayına ve İslam dünyasına etkilerinden bahseden Soltanzadeh, şunları kaydetti:

"Bu küçük virüs Müslümanlar da dahil olmak üzere, insanlığa büyük bir ders vermiştir. Filistin meselesi ve işgali, İslam dünyasının gündeminin başında gelmektedir. Müslümanlar tüm zamanlarda, özellikle de kutsal ramazan ayı boyunca bu ortak meseleye dikkat etmeliler ve siyonistlerin Müslüman kamuoyunun dikkatini bu temel sorundan, renkli komplolar ve planlarla yönlendirmelerine izin vermemeliler. Kudüs'ün, Müslümanlar'ın ilk kıblesi ve İslam takipçileri için özel bir önemi ve kutsallığı vardır. Siyonist rejim bu şehri işgal ederek İslami kimliğini tamamen yok etmeye çalışıyor ve bu şehri rejimin başkenti yapmaya çalışıyor."

Soltanzadeh, Trump yönetiminin 2017'de Kudüs'ü siyonist rejimin başkenti olarak tanıdığını ve büyükelçiliğini taşıdığını anımsatarak, bu şehrin yasal statüsünü ve İslami kimliğini değiştirmeye çalışan ABD hükümetinin bu gayri meşru ve yasa dışı eyleminin, dünya Müslümanları tarafından protesto edilmesini ve bunun sürdürülmesini istedi.

İsrail rejiminin gasp, işgal ve saldırganlık üzerine kurulduğunu anlatan Soltanzadeh, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinin gelişimi ve Arap topraklarının işgalinin uluslararası standartlar açısından yasa dışı ve gayri meşru politikanın açık bir kanıtı olduğunu dile getirdi.

Soltanzadeh, Golan Tepeleri'nin siyonist rejiminin topraklarının bir parçası diye tanınması ve uzlaşma politikasının desteklenmesinin ABD hükümetinin bölgedeki Müslüman ülkelerine düşmanlığının açık bir işareti olduğunu savundu.

"İsrail rejiminin gelişim politikalarıyla başa çıkmak, İslam dünyasının uyanıklığını, Müslümanlar'ın birliğini ve dayanışmasını gerektirir. İsrail rejimi ve uluslararası siyonizm, Filistin ve Kudüs meselesini Müslüman ulusların zihninden silmeye, her türlü komplo ve aldatmaca ile hassasiyetlerini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar." diyen Soltanzadeh, ne yazık ki İslam dünyasının bazı hükümetleri ve devlet adamlarının bu komplolara maddi ve siyasi çıkar için eşlik etttiğini ifade etti.

Soltanzadeh, Filistin meselesinin, Filistinli mültecilerin ana vatanlarına dönmesi ve Müslümanlar, Yahudiler ile Hristiyanlar'ın da dahil olmak üzere tüm toprak sahipleriyle referandum yapılmasıyla çözülebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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