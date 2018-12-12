İran'ın En Yaşlı Kadını 126 Yaşında Öldü

İran'ın en yaşlı kadını Güli Papi 126 yaşında hayatını kaybetti.

Tasnim Haber Ajansı'na konuşan İranlı soy bilim uzmanı Murad Hüseyin, "İran'ın en yaşlı kadını Güli Papi, 126 yaşında Loristan eyaletine bağlı Dorud İlçesinde yaşlılığa bağlı sebeplerden hayatını kaybetti." dedi.

Hüseyin ayrıca yapılan araştırmalara göre İran'ın en yaşlı kadını unvanına sahip Papi'nin gerçek yaşının 126 değil 140 olduğunu ileri sürdü.

Loristan eyaleti Nüfus Müdürü Mustafa Emaneti ise İran'da nüfus cüzdanlarının ilk olarak Hürremabad ve Burucerd ilçelerinde 1926 yılında dağıtılmaya başlandığını belirterek, Papi'nin 1928 yılında aldığı kimliğe göre doğum tarihinin 1892 olduğunu kaydetti.