İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın

İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan kentinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.

20.10.2019 12:29
İran'ın en büyük petrol rafinerisinde yangın

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Abadan kentinde bulunan petrol rafinerisinde yangın çıktı.


İran devlet medyasında yer alan haberlerde, ülkenin en büyük rafinerisi olarak bilinen Irak sınırındaki Abadan rafinerisinde bu sabah 55'inci bölümde kaçak nedeniyle yangın çıktığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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