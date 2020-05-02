İran'ın en büyük koronavirüs test merkezini DHA görüntüledi
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İran'ın en büyük koronavirüs test merkezini DHA görüntüledi

İran'ın en büyük koronavirüs test merkezini DHA görüntüledi
02.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 02.05.2020 13:17

İran'ın en büyük koronavirüs test merkezini DHA görüntülediTahran, (DHA)- Ortadoğu'da koronavirüs (Covid-19) salgının en çok can aldığı ve etkili olduğu ülkelerin başında gelen İran'da, en çok koronavirüs testinin yapıldığı Pasteur Enstitüsü Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi.

İran'ın en büyük koronavirüs test merkezini DHA görüntüledi

Tahran, (DHA)- Ortadoğu'da koronavirüs (Covid-19) salgının en çok can aldığı ve etkili olduğu ülkelerin başında gelen İran'da, en çok koronavirüs testinin yapıldığı Pasteur Enstitüsü Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi.? Ülkenin birçok noktasında koronavirüs şüphelisi kişilerden alınan örneklerin önemli kısmı başkent Tahran'daki bu merkezde analiz ediliyor. İran'ın en çok koronavirüs testinin yapıldığı bu merkezde, aynı zamanda virüse karşı aşı ve tedavi yöntemleri de araştırılıyor. İran Pasteur Enstitüsü, ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından testlerin yapıldığı tek merkezdi. Daha sonra vaka sayılarının artmasıyla diğer merkezlerde de test yapılmasına imkan verildi. Ülkede, son 24 saatte 9 bin 518 test yapılırken, ilk Covid'19 vakasının görüldüğü 19 Şubat'tan bu yana ise toplam 484 bin 541 test yapıldı.

VİRÜSTEN CAN KAYBI 6 BİN 156'YA ULAŞTI

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 65 artarak 6 bin 156'ya yükseldi. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son bir günde 802 kişide koronavirüs tespit edildiğini, hastalığa yakalanan kişi sayısının 96 bin 448 'e yükseldiğini söyledi. İyileşen toplam hasta sayısı ise 77 bin 350'ye ulaştı.

İran'ın en büyük koronavirüs test merkezini DHA görüntüledi

Kaynak: DHA

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