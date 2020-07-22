İran'ın el dokuma halı sektöründeki ihracat gelirleri ABD yaptırımları nedeniyle yüzde 86 azaldı İran'da yüz binlerce kişiye iş imkanı sağlayan el dokuma halı sektöründeki ihracat gelirlerinin ABD yaptırımları nedeniyle yüzde 86 azaldığı bildirildi.

İran'da yüz binlerce kişiye iş imkanı sağlayan el dokuma halı sektöründeki ihracat gelirlerinin ABD yaptırımları nedeniyle yüzde 86 azaldığı bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran El Dokuma Halı Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Behrami, ABD yaptırımları nedeniyle el dokuması halı üreticilerinin büyük zarar gördüğünü belirtti.

Önceki yıl el dokuması halılardan elde edilen gelirin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu aktaran Behrami, "İran'ın halı ihracatındaki geliri geçen yıl 70 milyon dolara kadar indi." dedi.

Behrami, buna göre yaptırımlar nedeniyle sektörde 430 milyon dolar kayıp yaşadıklarını ifade etti.

İran'da yıllık ortalama 3 milyon metrekare el dokuma halı üretildiğine dikkati çeken Behrami, "Bu halılar, çoğunlukla toplumun düşük gelirli sınıfları tarafından dokunuyor. Onların desteklenmesi bu sınıfın istihdamının da korunması olacaktır." diyerek hükümete destek çağrısında bulundu.

ABD'nin 7 Ağustos 2018'de devreye soktuğu yaptırımları İran'ın dolar, altın ve değerli madenlere erişimini yasaklarken, bu ülkenin çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve sivil havacılık sektörlerini de hedef almıştı.

5 Kasım'daki ikinci aşama yaptırımlarda ise petrol, petrokimya ve enerji kalemlerinin tamamı hedef alınırken İran ekonomisindeki en önemli sektörlerden biri olan el dokuması halı da yaptırım listesine dahil edilmişti.

Kaynak: AA