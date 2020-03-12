İran'ın düşürdüğü yolcu uçağının karakutuları Ukrayna'da açılacak
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İran'ın düşürdüğü yolcu uçağının karakutuları Ukrayna'da açılacak

İran, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının karakutularının, ülkedeki ekipman eksikliği nedeniyle Ukrayna'da açılacağını duyurdu.

12.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:48
İran'ın düşürdüğü yolcu uçağının karakutuları Ukrayna'da açılacak

İran, 8 Ocak'ta başkent Tahran'da füzeyle düşürülen Ukrayna'ya ait yolcu uçağının karakutularının, ülkedeki ekipman eksikliği nedeniyle Ukrayna'da açılacağını duyurdu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan İran Sivil Havacılık Kurumu Kaza Ofisi Genel Müdürü Hasan Rızayifer, Ukrayna Hava Yollarına ait yolcu uçağının karakutularının, Ukrayna'daki laboratuvarlarda İranlı uzmanlar tarafından inceleneceğini açıkladı.

Ukrayna ve Fransa'nın karakutuların incelenmesi için İranlı uzmanlara laboratuvarlarını açtığını aktaran Rızayifer, karakutulardan elde edilecek bilgilerin İran'da analiz edileceğini belirtti.

Karakutuların Ukrayna'ya teslim edilmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Rızayifer, "Önceliğimiz karakutuların İran'da açılmasıydı. İran uluslararası kurallar temelinde üzerine düşeni yaptı. Karakutular, uygun iş birliği ve teknik yeterliliğe sahip Ukrayna'daki laboratuvarlarda İran Kaza Ofisi uzmanlarınca açılacak." dedi.

Öte yandan, Ukrayna'nın Ottava Büyükelçisi Andriy Shevchenko, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'ın Uluslararası Sivil Havacılık Kurumu Temsilcisi Ferhad Pervereş'in Tahran yönetiminin karakutuların Ukrayna'ya, ihtiyaç duyulması halinde de Fransa'ya göndereceğini doğruladığını aktardı.

Büyükelçi Shevchenko, "Ukrayna, İran'ın kararını olumlu karşılıyor." ifadelerini kullandı.

Füzeyle yanlışlıkla düşürülen yolcu uçağından kurtulan olmamıştı

Ukrayna Hava Yollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak sabahı Kiev'e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının "hassas askeri bir noktanın" üzerinden geçerken "insani hata" sonucu hava savunma sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü açıklamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, uçağın düşürülmesinden birkaç saat önce ABD'nin Irak'taki üslerine füze saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Manşet

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