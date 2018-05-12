İran'ın Dini Lideri Hamaney, Trump ile Dalga mı Geçiyor?

ABD'nin İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yönelik olarak yeni yaptırım kararları alması hem iki ülke ilişkilerinin daha da gerilmesine hem de bölgede tansiyonun yükselmesine yol açmıştı.

Siyasi açıdan bu gelişmeler yaşanırken İran'ın dini lideri Ali Hamaney, başkent Tahran'daki bir kitap fuarında görüntülendi.

Hamaney elinde yazar Michael Wolff'un "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitabı tutarken çekilen bir fotoğrafını Instagram'a koydu.

ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili ciddi iddiaları içeren bu kitap büyük ses getirmişti.

Trump, kitabın basılmasını engellemeye çalışmış, kitabı kurgu olarak tanımlamıştı.

O yüzden Hamaney'in bu kitabı elinde tutarken çekilen bir fotoğrafını sosyal medyaya koyması Trump ile dalga geçtiği yorumlarına yol açtı.

En son olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de "İran dünyanın iki büyük gücüyle görüşecek, Rusya ve Çin" diyerek ABD ile alay etmişti.

Zarif'ten diplomasi turu

Diğer yandan İran nükleer anlaşmayı kurtarmak için yüzünü diplomasiye döndü.

İran'ın dışişleri bakanı Muhammed Zarif, Cumartesi günü çıktığı diplomasi turu kapsamında Pekin, Moskova ve Brüksel'i ziyaret edecek.

Zarif, yayımladığı hükümet bildirisinde Avrupa'nın ABD yaptırımlarına rağmen anlaşmaya devam etmek konusunda güvence vermemesi hususunda uranyum zenginleştirmesine devam edeceklerini söyledi.