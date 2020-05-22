İran'ın dini lideri Hamaney'den siyonizm için 'koronavirüs' benzetmesi
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İran'ın dini lideri Hamaney'den siyonizm için 'koronavirüs' benzetmesi

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Kudüs Günü dolayısıyla devlet televizyonundan yaptığı konuşmada, siyonizmin bölgedeki varlığını koronavirüse (Covid-19) benzetti.

İran'ın dini lideri Hamaney'den siyonizm için 'koronavirüs' benzetmesi
22.05.2020 12:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:42

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Kudüs Günü dolayısıyla devlet televizyonundan yaptığı konuşmada, siyonizmin bölgedeki varlığını koronavirüse (Covid-19) benzetti.

Hamaney konuşmasında, "Bazıları siyonist İsrail rejimini, bölgenin bir gerçeği olduğunu söylüyor. Günümüzde koronavirüs de bir gerçek ancak akıllı insanlar onunla mücadeleyi gerekli görüyor. Uzun süredir devam eden Siyonizm virüsünün kökü de kesinlikle bu bölgeden kazınacaktır" dedi.

FİLİSTİN İÇİN REFERANDUM ÇAĞRISI

Filistin sorununun çözümü için tüm dini ve etnik gruplarının katılımıyla referandum yapılması çağrısında bulunan Hamaney, "Filistin, Filistinlilere aittir ve onların iradeleri ile yönetilmelidir. Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman Filistinlilerin katılımıyla yapılacak referandumla Filistin'in siyasi sistemi belirlenmeli. Bu plan, batılıların öne sürdüğü Yahudi karşıtı iddiaların da temelsiz olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

KORONAVİRÜS NEDENİYLE YÜRÜYÜŞ YAPILMADI

Kudüs Günü dolayısıyla her yıl ülke genelinde yapılan halk yürüyüşleri bu yıl koronavirüs salgının oluşturduğu sağlık riski nedeniyle yapılmadı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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