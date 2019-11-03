İran'ın dini lideri Hamaney: ABD bize ezelden beri düşman, müzakere yasağı devam edecek

İran'ın dini lideri Hamaney: ABD bize ezelden beri düşman, müzakere yasağı devam edecek

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Washington yönetimiyle müzakere yasağının devam edeceğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a 41 yıldır düşmanlık ettiğini söyledi. Hamaney, "ABD ile görüşmeyi çözüm yolu olarak gösterenler yüzde yüz yanlış yapmaktadır." dedi.

03.11.2019 15:39
İran'ın dini lideri Hamaney: ABD bize ezelden beri düşman, müzakere yasağı devam edecek

İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Washington yönetimiyle müzakere yasağının devam edeceğini belirterek, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a 41 yıldır düşmanlık ettiğini söyledi.


Hamaney, "ABD ile görüşmeyi çözüm yolu olarak gösterenler yüzde yüz yanlış yapmaktadır." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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