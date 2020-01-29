İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, Saudi Aramco şirketini füzelerle vurdu

29.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:02

Yemen'deki İran destekli Husi milisler, Suudi Arabistan'ın en büyük petrol üretim tesisleri olan Aramco'ya saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda füze ve insansız hava aracı (SİHA) kullanıldı.



Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri düzenlediği basın toplantısında, Yemen'in başkent Sana'ya yönelik büyük bir askeri saldırıyı püskürttüklerini ve başkentin doğusundaki Nehm semtine bağlı tüm bölgelerde kontrolü sağladıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle