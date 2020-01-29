İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, Saudi Aramco şirketini füzelerle vurdu
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İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, Saudi Aramco şirketini füzelerle vurdu

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri Suudi Arabistan'ın en büyük petrol üretim tesisleri olan Aramco'ya saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda füze ve insansız hava aracı (SİHA) kullanıldı

29.01.2020 18:02 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:02
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, Saudi Aramco şirketini füzelerle vurdu

'deki destekli Husi milisler, 'ın en büyük petrol üretim tesisleri olan Aramco'ya saldırı düzenledi. Saldırılarda çok sayıda füze ve insansız hava aracı (SİHA) kullanıldı.


Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri düzenlediği basın toplantısında, Yemen'in başkent Sana'ya yönelik büyük bir askeri saldırıyı püskürttüklerini ve başkentin doğusundaki Nehm semtine bağlı tüm bölgelerde kontrolü sağladıklarını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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