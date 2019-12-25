İran'ın desteğini alan Meclis grubunun başbakan adayları Iraklıları memnun etmedi
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İran'ın desteğini alan Meclis grubunun başbakan adayları Iraklıları memnun etmedi

Irak'ta istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yerine henüz herhangi bir isim atanamadı. Çeşitli adaylar üzerinde durulsa da göstericiler, bu göreve gelecek kişinin 2003 sonrası siyasette yer almamış ve İran'a yakın olmayacak biri olmasını istiyor

25.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:54
İran'ın desteğini alan Meclis grubunun başbakan adayları Iraklıları memnun etmedi

'ta yüz binlerce kişinin katılımıyla haftalar süren, protestoların ardından 29 Kasım'da istifa eden Başbakan Adil Abdulmehdi'nin yerine henüz herhangi bir isim atanamadı.


Çeşitli adaylar üzerinde durulsa da göstericiler, bu göreve gelecek kişinin 2003 sonrası siyasette yer almamış ve 'a yakın olmayacak biri olmasını istiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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