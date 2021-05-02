İran'ın Çin'den aldığı 1 milyon doz Kovid-19 aşısı ülkeye ulaştı
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İran'ın Çin'den aldığı 1 milyon doz Kovid-19 aşısı ülkeye ulaştı

İran'ın Çin'den aldığı 1 milyon doz Kovid-19 aşısı ülkeye ulaştı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın Çin'den aldığı 1 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkeye ulaştığı belirtildi.

İran'ın Çin'den aldığı 1 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ülkeye ulaştığı belirtildi.

Devlet televizyonundaki habere göre, İran'ın Çin Kızılhaçı yoluyla aldığı ve şu ana kadarki en büyük parti olan 1 milyon Kovid-19 aşısı Tahran'a ulaştı.

Bundan sonraki aşıların gelmesi için de Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankasıyla girişimlere devam edildiği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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