İran'ın BM Daimi Temsilcisi: "İsrail, Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmek için provokasyonlara başvuruyor"
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İran'ın BM Daimi Temsilcisi: "İsrail, Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmek için provokasyonlara başvuruyor"

İran'ın BM Daimi Temsilcisi: 'İsrail, Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmek için provokasyonlara başvuruyor'
Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, İsrail'in, Filistinli Hristiyanlar ve Müslümanları ortadan kaldırarak Kudüs'ü Yahudileştirmek ve demografik yapısını değiştirmek için "eşi benzeri görülmemiş provokasyonlara başvurduğunu" söyledi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, İsrail'in, Filistinli Hristiyanlar ve Müslümanları ortadan kaldırarak Kudüs'ü Yahudileştirmek ve demografik yapısını değiştirmek için "eşi benzeri görülmemiş provokasyonlara başvurduğunu" söyledi.

Revançi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan BM Genel Kurulu toplantısında konuştu.

İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddet, terör ve baskı politikaları uyguladığını ifade eden Revançi, "İsrail'in işgal edilmiş bölgelerdeki acımasız politikaları ve uygulamaları, 70 yıldan fazla süredir Filistin halkının temel insan haklarını ve onurunu ihlal etmeye devam ediyor." dedi.

Bunun sonucunda da Filistinlilerin topraklarından, mülklerinden ve işlerinden atıldığını, şiddet, terör ve sindirmeye maruz bırakıldıklarını belirten Revançi, şöyle devam etti:

"İsrail rejimi, ayrımcı ve ırkçı apartheid politikaları doğrultusunda, Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını 'tek Yahudi devleti' adı altında tamamen ortadan kaldırdı. Bunun yanı sıra Filistinli Hristiyanlar ve Müslümanları ortadan kaldırarak Kudüs'ü Yahudileştirmek ve demografik yapısını değiştirmek için eşi benzeri görülmemiş adımlar atmış ve provokasyonlara başvurmuştur."

Revançi, İsrail'in ablukası nedeniyle dünyanın en büyük açık hava hapishanesine benzetilen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının bariz ve sistematik bir insan hakları ihlali olduğunu vurgulayarak, "Sürmekte olan küresel bir salgının ortasında İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri saldırısı, gazetecilere de ev sahipliği yapan binalar dahil olmak üzere tüm binaları yerle bir etti ve kentteki hayati öneme sahip sivil altyapıya da büyük zarar verdi." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki saldırılarda onlarca çocuğun öldürülmesine rağmen ABD'nin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren Revançi, Washington yönetiminin Filistinlilere karşı işlenen suçların ortağı olduğunu söyledi.

ABD yönetiminin aksine Filistinlilerin kendilerini savunma hakkı olduğunu belirten Revançi, Filistinlerin bu ırkçı apartheid rejiminin zalimce taktiklerine karşı koyma hakkına sahip olduğunu vurguluyoruz. El Aksa camisini çevreleyen başka bir Arap mahallesinin gasp edilmesi, bazı Arap devletlerinin İsrail'le normalleşme adımlarının da boş olduğunu kanıtlıyor." dedi.

Revançi, ülkesinin Filistin'e desteğini sürdüreceğini ve Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkı olduğunu vurgulayarak, sorunun tek çözüm yolunun Filistin'deki Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler dahil olmak üzere tüm yerel sakinlerin ve evlerinden ayrılmak zorunda bırakılan Filistinli mültecilerin katılımıyla referandum düzenlenmesi olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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