İran'ın batısındaki çatışmada biri albay, üç asker öldü

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Divandere bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay ile iki asker öldü.

İran'ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Divandere bölgesinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir albay ile iki asker öldü.

Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına göre, Kürdistan eyaletine bağlı Divandere bölgesinde "devrim karşıtı terör gruplarıyla" güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.

Bir albay ile Devrim Muhafızları mensubu iki askerin öldüğü çatışma sonucunda çok sayıda militanın da öldürüldüğü belirtildi.

"Devrim karşıtı teröristler" olarak adlandırılan silahlı grubun hangi örgüte mensup olduğu ise açıklanmadı.

Kaynak: AA