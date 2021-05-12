İran'ın batısında güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 9 ölü
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İran'ın batısında güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 9 ölü

İran'ın batısında güvenlik güçleri ile silahlı grup arasında çatışma: 9 ölü
Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı - Haberler | Güncel

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Selmas ilçesi kırsalında Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2'si asker 9 kişi öldü.

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Selmas ilçesi kırsalında Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 2'si asker 9 kişi öldü.

Devrim Muhafızlarından yapılan yazılı açıklamayı Mehr Haber Ajansı yayımladı.

Açıklamada, "(Dün öğle saatlerinde) Türkiye sınırından Selmas ilçesine sızma girişiminde bulunan 7 kişilik devrim karşıtı ve kaçakçı grupla Devrim Muhafızları arasında çıkan çatışmada terör örgütü üyeleri öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Çatışmada Devrim Muhafızlarına bağlı milis gücü Besiç üyesi 2 askerin de hayatını kaybettiği kaydedildi.

Öldürülen kişilerin hangi örgüte üye oldukları veya kimlikleri hakkında ise bilgi verilmedi.

İran'ın Türkiye sınırında bulunan Batı Azerbaycan eyaleti zaman zaman İran güçleri ile terör örgütü PKK/PJAK militanları ve kaçakçılar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Melih Ahıshalı

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