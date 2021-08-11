İran'ın batısında çıkan orman yangınında 20 hektarlık alan yandı
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İran'ın batısında çıkan orman yangınında 20 hektarlık alan yandı

İran'ın batısında çıkan orman yangınında 20 hektarlık alan yandı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın batısında, Irak sınırındaki Serdeşt ilçesi kırsalında çıkan yangında 20 hektar ormanlık alanın yandığı belirtildi.

İran'ın batısında, Irak sınırındaki Serdeşt ilçesi kırsalında çıkan yangında 20 hektar ormanlık alanın yandığı belirtildi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Serdeşt ilçesinin kırsalında orman yangını çıktı.

İran Kızılay ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu 20 hektar ormanlık alanın yandığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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