İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı
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İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı

Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde büyük bir yangın çıktığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde çıkan büyük bir yangın nedeniyle tesisteki tüm faaliyetler durduruldu.

Yangın nedeniyle bölgenin büyük bir duman bulutuyla kaplandığı ve itfaiye ekipleri ile ambulansların olay mahalline sevk edildiği belirtildi.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı
İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı
İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı
İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisinde büyük bir yangın çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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