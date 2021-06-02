Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı
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Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir yangın çıktı. Gökyüzünü donamların kapladığı yangına çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Öte yandan İran dün öğlen saatlerinde de en büyük savaş gemisini yangın yüzünden kaybetmişti.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde çıkan büyük bir yangın nedeniyle tesisteki tüm faaliyetler durduruldu.

GÖKYÜZÜNÜ DUMANLAR KAPLADI

Yangın nedeniyle bölgenin büyük bir duman bulutuyla kaplandığı ve itfaiye ekipleri ile ambulansların olay mahalline sevk edildiği belirtildi.

CAN KAYBI YOK

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı aktarılırken yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

İRAN EN BÜYÜK SAVAŞ GEMİSİNİ DE YANGINDA KAYBETTİ

Öte yandaİran'ın en büyük savaş gemisi Hark'ta dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Mürettabatın can yelekleri giydirilerek tahliye edildiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Sabah saatlerinde ise İranlı yetkililer, 40 yıldır donanma envanterinde bulunan geminin resmen battığını duyurdu.

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Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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