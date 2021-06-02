Tahran'da petrol rafinerinde büyük yangın! Kara dumanlar gökyüzünü kapladı

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir yangın çıktı. Gökyüzünü donamların kapladığı yangına çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi. Öte yandan İran dün öğlen saatlerinde de en büyük savaş gemisini yangın yüzünden kaybetmişti.