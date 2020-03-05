İran'ın başkenti Tahran'daki taksi ve otobüslerde 'koronavirüs temizliği'

05.03.2020 19:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 19:11

İran'da koronavirüs salgını sebebiyle ölümlerin artması sonrası başkent Tahran'daki taksicilerin en büyük toplanma merkezlerinden biri olan Seyed Khandan Köprüsü'nde temizlik çalışmaları yapıldı. Şehrin belediye ve itfaiye çalışanları ilaçlı suları kullanarak sokaklarda insanların en çok temas ettiği yerler olan bank, trafik işaretleri, otobüs ve taksilerin kapılarını dezenfekte etti. Özel kıyafetler ve maskelerle çalışan işçilerin bu görüntüleri çevre halkı tarafından da ilgi görerek cep telefonlarıyla kaydedildi.



Çin'den sonra koronavirüs sebebiyle en çok ölümün yaşandığı ülke 107 kişiyle İran oldu. Ülkede son bir aylık dönemde üç bin 500'ü aşkın koronavirüs vakası görülürken, 739 kişiyse enfekte olduktan sonra iyileşmeyi başardı. Ülkede başkent Tahran ve buraya 150 kilometre uzaklıkta bulunan Kum şehri en çok vakanın yaşandığı iki yer olarak göze çarpıyor. Euronews.com'da Görüntüle