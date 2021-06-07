İran'ın başkenti Tahran'daki bir içecek fabrikasının deposunda yangın çıktı
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İran'ın başkenti Tahran'daki bir içecek fabrikasının deposunda yangın çıktı

İran'ın başkenti Tahran'daki bir içecek fabrikasının deposunda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın başkenti Tahran'daki bir içecek fabrikasının palet deposunda yangın çıktığı belirtildi.

İran'ın başkenti Tahran'daki bir içecek fabrikasının palet deposunda yangın çıktığı belirtildi.

İran devlet medyasında yer alan haberlere göre sıcak havanın neden olduğu yangın sonucu paletler alev aldı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan yangında yükselen duman başkentin çeşitli bölgelerinden görüldü.

İran Deniz Kuvvetlerine ait "Hark" adlı askeri gemi 2 Haziran'da Umman Denizi'nde çıkan yangının ardından batmıştı.

Aynı gün başkent Tahran'ın güneyindeki Tondguyan Petrol Rafinerisinde yangın çıkmış, bir gün sonra kontrol altına alınabilen yangında 11 kişi yaralanmıştı.

Ülkede üst üste meydana gelen olaylar sabotaj ihtimalini gündeme getirse de yetkililer son iki olayda bu yöndeki iddiaları reddediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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