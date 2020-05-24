İran'ın başkenti Tahran'da yangın
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İran'ın başkenti Tahran'da yangın

İran'da bir AVM'de yangın çıktı.

İran'ın başkenti Tahran'da yangın
24.05.2020 15:22 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:22

İran'da bir AVM'de yangın çıktı. AVM'nin büyük bir kısmının yangın nedeniyle hasar gördüğü ve kullanılmaz hale geldiği bildirildi.

Başkent Tahran'daki Shahid Boroujerdi kasabasında bulunan Besat karayolu üzerindeki bir AVM'de, dün gece yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, binanın büyük bir bölümünün hasar gördüğü ve kullanılmaz hale geldiği ifade edildi. İtfaiye sözcüsü Seyed Celal Maleki, ekiplerin AVM'nin önüne geldiği sırada binanın üçüncü katındaki yaklaşık 500 metrekare bir alanın yandığını belirtti. Öte yandan, bina içerisinde patlamaların da meydana geldiği ve buna bağlı olarak çatının çöktüğü bilgisini paylaştı. Yangının söndürüldüğü, can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı bildirildi.


Kaynak: DHA

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