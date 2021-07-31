İran'ın başkenti Tahran'da susuzluk çeken Huzistan'a destek için rejim karşıtı gösteri
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İran'ın başkenti Tahran'da susuzluk çeken Huzistan'a destek için rejim karşıtı gösteri

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İran'ın başkenti Tahran'da su kesintilerinin yaşandığı ülkenin güneydoğusundaki Huzistan'a destek amacıyla rejim karşıtı gösteri düzenlendi.

İran'ın başkenti Tahran'da su kesintilerinin yaşandığı ülkenin güneydoğusundaki Huzistan'a destek amacıyla rejim karşıtı gösteri düzenlendi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, başkentin en hareketli noktalarından Veli Asr Meydanı'ndaki Şehir Tiyatrosu'nun önünde toplanan kalabalık, "Kahrolsun zalimler, emekçilere selam", "Huzistan'dan Tahran'a kadar birlik birlik", "Kahrolsun diktatör", "İranlılar ölür ama zilleti kabul etmez" gibi sloganlar attığı görülüyor.

Atılan bu sloganların ardından güvenlik güçleri göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti ve bazılarını gözaltına aldı.

İran'ın güneybatısında Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaletinde su kesintilerine tepki gösteren halk, 15 Temmuz'da sokaklara dökülerek durumu protesto etmeye başlamıştı. Yaklaşık 10 gün süren gösterilerde en az 5 gösterici ile bir polisin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yetkililer göstericilerin "provokatör gruplar tarafından öldürüldüğünü" öne sürerken, Uluslararası Af Örgütü ise "güvenlik güçlerinin en az 8 göstericiyi öldürdüğünü" iddia etmişti.

İran'ın başkenti Tahran'da susuzluk çeken Huzistan'a destek için rejim karşıtı gösteri
İran'ın başkenti Tahran'da susuzluk çeken Huzistan'a destek için rejim karşıtı gösteri
İran'ın başkenti Tahran'da susuzluk çeken Huzistan'a destek için rejim karşıtı gösteri
İran'ın başkenti Tahran'da susuzluk çeken Huzistan'a destek için rejim karşıtı gösteri

Kaynak: Anadolu Ajansı

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