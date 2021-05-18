İran'ın başkenti Tahran'da Filistin'e destek gösterisi yapıldı

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail saldırıları protesto edildi.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail saldırıları protesto edildi.

Tahran'ın Filistin Meydanı'nda toplanan kalabalık, Filistin bayrakları taşıyarak ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.

Gösteride Farsça ve Arapça okunan bildiride Filistin'e destek mesajları verildi. Göstericiler, İslam ülkelerine de bu konuda daha net tavır almaları çağrısı yaptı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun