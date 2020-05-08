İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
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İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
08.05.2020 00:02 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:02

İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın başkenti Tahran'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Tahran eyaletine bağlı Demavend ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 00.48'de kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde şu ana kadar can ya da mal kaybı rapor edilmediği bildirildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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