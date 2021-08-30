İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştüklerini açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştüklerini açıkladı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştüklerini açıkladı
Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp - Haberler | Güncel

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrç Mescidi, aralarında sorun olan ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta üç kez görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, görüşmelerin devam edeceği bilgisini verdi.

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrç Mescidi, aralarında sorun olan ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta üç kez görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, görüşmelerin devam edeceği bilgisini verdi.

Mescidi, Bağdat'ta düzenlenen Rafideyn Forumu'nda yaptığı konuşmada, İran'ın bölge ülkeleriyle diyaloğu desteklediğini ifade ederek, "İran, tüm bölge ülkeleriyle barışa dayalı ilişkilerden yana ve Suudi Arabistan ile karşılıklı saygı temeline dayalı diyalogdan yanayız." dedi.

Ülkesi ile Suudi Arabistan arasında Bağdat'ta üç kez görüşme gerçekleştirildiğini kaydeden Mescidi, "Bir sonraki görüşme de İran'daki hükümet kurma çalışmalarının tamamlanması sonrası yapılacak." ifadelerini kullandı.

Hiç kimsenin İran'dan korkmaması ve endişe duymaması gerektiğini savunan Mescidi, İran'ın, terörle mücadele hattının ilk sırasında bulunduğunu söyledi.

Mescidi, Irak'a terör örgütü DEAŞ'la mücadelesinde ve elektrik hizmeti konusunda yardımcı olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Karaalp

Son Dakika | Yemen'de askeri üsse düzenlenen saldırıda 40 asker öldü
Son Dakika | Yemen'de askeri üsse düzenlenen saldırıda 40 asker öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Zeynep Gül Yılmaz
Magazin Tarkan Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Balotelli Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Suudi Arabistan ile Bağdat'ta 3 kez görüştüklerini açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.8.2021 16:17:02. #1.15#

title