İran'ın AstraZeneca'dan aldığı 4,2 milyon doz aşının teslimatı bu ay başlıyor
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İran'ın AstraZeneca'dan aldığı 4,2 milyon doz aşının teslimatı bu ay başlıyor

03.02.2021 14:07 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:10
İran'ın AstraZeneca'dan aldığı 4,2 milyon doz aşının teslimatı bu ay başlıyor

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eş güdümünde yürütülen "Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı" (COVAX) aracılığıyla, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'dan aldıkları 4,2 milyon doz aşının teslimatının bu ay başlayacağını söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eş güdümünde yürütülen "Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı" (COVAX) aracılığıyla, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'dan aldıkları 4,2 milyon doz aşının teslimatının bu ay başlayacağını söyledi.

Nemeki, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19'a karşı planlanan aşılama çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

İran Sağlık Bakanı, tarih belirtmeksizin COVAX aracılığıyla İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'dan aldıkları 4,2 milyon doz aşının bu ay içinde teslim edilmeye başlanacağını söyledi.

Nemeki, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Merkez Bankası, Ulaştırma ve Yol Bakanlığının girişimleriyle aşıları ülkeye getirmeyi ve 21 Şubat'a kadar önceliklere dikkat ederek aşılamaya başlamayı temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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