İran'ın askeri gücü ne kadar? Pentagon'dan İran raporu
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İran'ın askeri gücü ne kadar? Pentagon'dan İran raporu

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (SIA), ilk kez yayımladığı "İran'ın Askeri Gücü Raporu"nda, Tahran'ın, füze ve insansız hava araçlarına (İHA) yatırımını artıracağını öngördü.

06.01.2020 08:43 | Son Güncelleme: 06.01.2020 08:43
İran'ın askeri gücü ne kadar? Pentagon'dan İran raporu

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma İstihbarat Ajansı (SIA), ilk kez yayımladığı "İran'ın Askeri Gücü Raporu"nda, 'ın, füze ve insansız hava araçlarına (İHA) yatırımını artıracağını öngörürken, kara kuvvetlerini ise acil müdahale tugaylarına dönüştürecek şekilde yeniden dizayn etmeye çalıştığı belirtildi.


İlk kez 2019 yılının kasım ayında yayımlanan raporda İran'ın kara, hava ve deniz gücünün yanı sıra envanterinde bulunan balistik füzeler, insansız hava araçları ve nükleer programına ilişkin birçok bilgi yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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