İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
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İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

11.12.2020 22:03 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:10
İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend bu akşam Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Büyükelçi Ferazmend'e, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in tweetine, sonrasında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs'ün İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddiaların ortaya atılmasına ve böylece İran'da Türkiye'ye yönelik nefret kampanyasının açılmasına tepki dile getirildi.

Kaynaklar, Ferazmend'e, söz konusu iddiaların toptan reddedildiği, İran tarafının Türkiye'yle ilgili herhangi bir konuda rahatsızlık duyması halinde bunu iletebileceği kanallar varken, bizzat İran Dışişleri Bakanı Zarif tarafından Twitter yoluyla mesnetsiz şekilde Türkiye'nin hedef alınmasının kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Ayrıca, bu yaklaşım tarzının, Türkiye ile İran arasındaki yakın ilişkilerle de uyumlu olmadığı ve sadece bu ilişkileri bozmak isteyen çevrelere hizmet edeceğinin altı çizildi.

Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı

İran Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de okuduğu şiir nedeniyle Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Örs'ü çağırmış ve kendisine sert kınama iletmişti.

İran Dışişleri Bakanı Zarif de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiirin İran'ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını iddia etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

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