İran'ın Ankara Büyükelçisi Farazmand BBP'yi ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Biz ABD'nin, İran'a yaptırımlarının haksız, hukuksuz ve temelsiz olduğuna inanıyoruz. ABD'nin bunu derhal sonlandırmasını ve süratle normalleşmenin gerekliliğinin altını çiziyoruz." dedi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Destici'yi makamında ziyaret etti.

Destici, ziyarette yaptığı konuşmada, İran ile Türkiye arasında yüzyıllara dayanan dostluk ilişkisi olduğuna dikkati çekerek, bölgedeki son gelişmelerin iki ülkenin birlikte hareket etme zorunluluğunu da beraberinde getirdiğini söyledi.

Bölgede Türkiye ve İran'ın iş birliği içerisinde hareket ettiğini vurgulayan Destici, "Biz ABD'nin, İran'a yaptırımlarının haksız, hukuksuz ve temelsiz olduğuna inanıyoruz. ABD'nin bunu derhal sonlandırmasını ve süratle normalleşmenin gerekliliğinin altını çiziyoruz." diye konuştu.

İran halkını Türkiye'nin kardeş halkı olarak gördüklerini ifade eden Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgede iki ülke iş birliğinin sorunların çözümünde rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Bölge huzuru için Türkiye ve İran arasında şu anda benimde gördüğüm üst düzey bir görüşme trafiği var. Bölgeye istikrar ve demokrasi getirmek isteyenlerin coğrafyayı sömürme hedefindeler. Bölgemizdeki kan ve gözyaşının bir an önce sona ermesi ve huzurun hakim olması gerekiyor."

"Terör örgütlerine karşı iki ülke ortak tutum sergilemekte"

Farazmand ise Destici'ye Türk yetkililerin İran ile ilişkileri geliştirmede istekli olmasının bölge açısından sevindirici olduğunu söyledi.

Türkiye ve İran'ın bölgede iki önemli ülke olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Farazmand, "Bu iki ülke her zaman kendi menfaatlerini dışarıdan bölgeye dayatılan bazı projelerin üstünde tutmuştur. Terör örgütleri organize bir şekilde bölge dışından güçlerle organize edilerek bizim bölgemizde faaliyet göstermektedir. Terör örgütlerine karşı iki ülke ortak tutum sergilemektedir. İran ve Türkiye arasındaki hudut gerçekten dostluk hududu olmuştur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a askeri müdahalede bulunacağı yönünde sürekli açıklamaları olduğunu anımsatan Farazmand, şunları kaydetti:

"Son 40 yıl içerisinde ABD'den her daim İran'a karşı savaş seçeceğinin masanın üstünde olduğuna yönelik açıklamalar geliyor. ABD'de, İran ile savaşı en çok destekleyen kişiler Beyaz Saray'da bir araya geldiklerinde İran'a karşı savaş seçeceğinin bir efsaneden ibaret olduğunu görüyor. Her zaman söylediğimiz gibi savaş istemiyoruz. ABD ile de müzakere etmeme tutumumuzun arkasında durduk. Biz diplomasi kapısını tamamen kapatmadık. ABD uluslararası müzakere masasını terk etmiş bulunuyor. ABD, İran aleyhine de yasal olmayan yaptırımları uyguluyor. ABD şunu öğrenmeli bölge ülkeleri ile baskı uygulayarak, korku dili kullanarak bir araya gelemez."

Kaynak: AA