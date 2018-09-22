İran'ın Ahvaz Kentinde Terör Saldırısı: 10 Ölü, 20 Yaralı

İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında terör saldırı düzenlendi. İran Devlet televizyonu, saldırıda çok sayıda ölü ve yaralıların olduğunu belirtirken Huzistan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Hüseyin Hüseynzade, terör saldırısı sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 20 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

SİLAHLI KİŞİLER KALABALIĞA ATEŞ AÇTI

İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçiş töreni sırasında henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından ateş açıldı. Bir muhabirin devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Birçok silahlı adam tarafından askeri tören esnasında ateş açıldı. Birçok kişi öldü ve yaralandı" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

"EN AZ 20 KİŞİ YARALANDI"

Ahvaz kentindeki Kutsal Savunma Haftası kapsamında yapılan askeri geçiş töreni sırasında düzenlenen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 20 kişi yaralandı.

İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ ALANDAN APAR TOPAR GÖTÜRÜLDÜ

Saldırı esnasında törende olan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise, alandan apar topar götürüldü. Saldırıya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

İşte askeri geçiş törenindeki saldırıdan ilk görüntüler;