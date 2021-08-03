İran'ın 8. Cumhurbaşkanı Reisi: "Yaptırımların kaldırılması için çalışacağız"
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İran'ın 8. Cumhurbaşkanı Reisi: "Yaptırımların kaldırılması için çalışacağız"

İran'ın 8. Cumhurbaşkanı Reisi: 'Yaptırımların kaldırılması için çalışacağız'
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırmak için çalışacaklarını ancak ekonomiyi şartlara bağlamayacaklarını söyledi.

İran'ın 8. Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırmak için çalışacaklarını ancak ekonomiyi şartlara bağlamayacaklarını söyledi.

Başkent Tahran'da bugün düzenlenen törenle Cumhurbaşkanlığı mazbatasını İran lideri Ali Hamaney'den alan Reisi, burada yaptığı konuşmada ülkedeki sorunlara değindi.

Halkın en fazla ekonomi, işsizlik ve konut yetersizliğinden şikayet ettiğini ve yeni hükümetten değişim beklediğini aktaran Reisi, şu ifadeleri kullandı:

"Halk, yeni hükümetten adaletin uygulanmasını, yolsuzlukla mücadele edilmesini ve rantçılığa son verilmesini istiyor. Yaptırımların kaldırılması için çalışacağız ancak halkın sofrasını ve ekonomiyi şarta bağlamayacağız. Yabancıların iradesine bağımlı kalmayacağız."

Reisi, 5 Ağustos'ta İran Meclisinde yerli ve yabancı konukların katılımıyla düzenlenecek yemin töreninin ardından İran'ın 8. Cumhurbaşkanı olarak görevine resmen başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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