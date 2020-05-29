İran'ın 4'üncü petrol gemisi de Venezuela'ya ulaştı İran'ın Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 petrol gemisinden 4'üncüsü olan Faxon adlı petrol gemisi Venezuela kara sularına ulaştı.

İran'ın Venezuela'ya akaryakıt taşıyan 5 petrol gemisinden 4'üncüsü olan Faxon adlı petrol gemisi Venezuela kara sularına ulaştı.

Venezuela donanmasından yapılan açıklamada İran'a ait Faxon adlı petrol gemisinin sorunsuz bir şekilde Venezuela kara sularına ulaştığı açıklandı. ABD'nin İran petrol gemilerine müdahale etme ihtimaline karşı Venezuela donanması petrol gemilerine eşlik ederken, İran'ın "Fortune", "Forest" ve "Petunia" adlı gemileri daha önce Venezuela kara sularına ulaşmıştı. İranlı yetkililer Venezuela'ya 1 milyon 53 bin varil akaryakıt taşıyan 5 petrol tankerinin İran kara sularından yola çıktığını duyurmuştu. İran'ın Venezuela'ya gönderdiği petrol gemilerine ABD'nin müdahale etmesi durumunda sert karşılık vereceklerini duyuran Tahran yönetimi, Venezuela ile ticari ilişkilerine devam edeceklerini açıklamıştı.

İran'ın gönderdiği 5 petrol gemisinden sonuncusu olan Clavel adlı geminin 1 Haziran tarihinde Venezuela kara sularına giriş yapması bekleniyor. - TAHRAN

Kaynak: İHA