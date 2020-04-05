İran: "IMF'nin İran'a vereceği krediye ABD'nin karşı çıkması insanlık suçudur" İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Uluslararası Para Fonunun (IMF) İran'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için vermesi beklenen krediye, Washington yönetiminin muhalefet etmesinin insanlık suçu olduğunu belirtti.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Uluslararası Para Fonunun (IMF) İran'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için vermesi beklenen krediye, Washington yönetiminin muhalefet etmesinin insanlık suçu olduğunu belirtti.

Şemhani, Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık malzemelerine yaptırım, insan haklarına aykırı hukuk dışı bir girişim ve Trump'ın İran milletine apaçık düşmanlığıdır. İran'ın Kovid-19'la mücadele için IMF'den talep ettiği krediye ABD'nin muhalefeti, gerçek bir insanlık suçudur."

İran, 5 milyar dolar kredi talep ettiklerini açıklamıştı

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, 12 Mart'ta IMF'den Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep ettiklerini açıklamıştı.

Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından ülkenin tamamına yayılmıştı.

İran'da bugün itibarıyla yeni tip koronavirüs kaynaklı can kaybı 3 bin 603'e, vaka sayısı ise 58 bin 226'ya ulaştı.

Kaynak: AA