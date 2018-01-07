İran'dan Radikal Karar! İlkokullarda İngilizce Öğretilmesi Yasaklandı
Yaşanan olaylarla geçtiğimiz hafta dünya gündemine oturan İran'da ilkokullarda İngilizce öğretilmesi yasaklandı.
Geçtiğimiz hafta çıkan olaylarla dünyanın gündemine oturan İran, şimdi de eğitimle ilgili aldığı radikal kararla gündeme geldi.
Ülkede ilkokullarda İngilizce öğretilmesi resmen yasaklandı.
HAMANEY, "KÜLTÜREL İŞGAL" DİYOR
İran'da ilkokullarda İngilizce öğretilmesini yasakladı. İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in erken yaşlarda yabancı dil öğrenmenin kültürel işgale neden olduğuna ilişkin ifadesinin ardından önemli bir karar aldı.
"İNGİLİZCE ÖĞRETİLMESİ KANUNLARA AYKIRIDIR"
Ülkede ilkokullarda İngilizce öğretimi yasaklandı. Konsey Başkanı Mehdi Navid-Adham, "Devlet ve özel okullarda resmi müfredat dahilinde İngilizce öğretilmesi kanunlara ve yönetmeliğe aykırıdır" ifadelerini kullandı.