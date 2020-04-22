İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattı
İran, Devrim Muhafızları tarafından uzaya fırlatılan ilk askeri uydunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiğini duyurdu.
22.04.2020 11:43 | Son Güncelleme: 22.04.2020 11:44
İran, Devrim Muhafızları tarafından uzaya fırlatılan ilk askeri uydunun başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları tarafından sabah saatlerinde uzaya fırlatılan 'Nur' adlı ilk askeri uydunun 2 aşamalı roket ile beraber 425 kilometre yükseklikte yörüngeye oturtulduğu belirtildi. İran'ın merkezi bölgelerinde bulunan bir çölden uzaya fırlatıldığı belirtilen 'Nur' adlı uydunun, uzaya fırlatılan ilk askeri uydu olduğu aktarıldı. - TAHRAN
Kaynak: İHA