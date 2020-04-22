İran: İlk askeri uydumuz Nur başarılı bir şekilde yörüngeye ulaştı Tahran'dan yapılan açıklamada 'Nur' adı verilen uydunun yeryüzünden 425 kilometre uzaktıktaki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştiği belirtildi. İran'ın uydu programını balistik füze denemelerinin bir parçası olarak gören ABD'den henüz bir tepki gelmedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, aylar süren başarısız denemelerin ardından ilk askeri uydunun bugün başarıyla fırlatıldığını duyurdu. Tahran'dan yapılan açıklamada 'Nur' adı verilen uydunun yeryüzünden 425 kilometre uzaktıktaki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com