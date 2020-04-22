İran: İlk askeri uydumuz Nur başarılı bir şekilde yörüngeye ulaştı
Tahran'dan yapılan açıklamada 'Nur' adı verilen uydunun yeryüzünden 425 kilometre uzaktıktaki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştiği belirtildi. İran'ın uydu programını balistik füze denemelerinin bir parçası olarak gören ABD'den henüz bir tepki gelmedi.
22.04.2020 10:25 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:25
İran Devrim Muhafızları Ordusu, aylar süren başarısız denemelerin ardından ilk askeri uydunun bugün başarıyla fırlatıldığını duyurdu.
Tahran'dan yapılan açıklamada 'Nur' adı verilen uydunun yeryüzünden 425 kilometre uzaktıktaki yörüngeye başarılı bir şekilde yerleştiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com