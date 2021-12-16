İran ile yapılan Viyana müzakerelerinde üçüncü taslak metin hazırlanacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran ile yapılan Viyana müzakerelerinde üçüncü taslak metin hazırlanacak

İran ile yapılan Viyana müzakerelerinde üçüncü taslak metin hazırlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İran basınında yer alan haberde, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 (Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya) ülkeleri arasında devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde Avrupa heyetinin yaptırımlar ve nükleer faaliyetlere ilişkin oluşturulacak üçüncü taslak metni...

İran basınında yer alan haber de, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 (Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya) ülkeleri arasında devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde Avrupa heyetinin yaptırımlar ve nükleer faaliyetlere ilişkin oluşturulacak üçüncü taslak metni kabul ettiği aktarıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile 4+1 (Çin, Fransa, İngiltere, Rusya, Almanya) ülkeleri arasında nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri devam ediyor. İran basınında yer alan haber de, Avrupa heyetinin yaptırımlar ve nükleer faaliyetlere ilişkin oluşturulacak üçüncü taslak metni kabul ettiği duyuruldu. İsmi açıklanmayan İranlı bir yetkiliye dayandırılan haber de, Avrupa'nın müzakerelerde üçüncü taslak metninin esas alınmasını kabul ettiğini belirttiği aktarıldı.

Görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilen haber de, "Avrupa, sadece daha önceki 6 oturumdaki taslak metni kabul ediyordu. Yaptırımlar ve nükleer faaliyetlerin de tartışılacağı üçüncü bir metnin de esas alınması kararlaştırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Haber de ayrıca, ABD'nin Avrupa aracılığı ile İran'a iki anlaşma taslağı sunduğunu ve Tahran'ın 12 sayfalık taslak metin ile cevap verdiği aktarıldı. - TAHRAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title