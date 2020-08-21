İran ile yapılan nükleer anlaşmanın tarafları 1 Eylül'de Viyana'da bir araya gelecek
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İran ile yapılan nükleer anlaşmanın tarafları 1 Eylül'de Viyana'da bir araya gelecek

İran ile Batılı ülkelerin yanı sıra Rusya ve Çin arasında yapılan nükleer anlaşmanın tarafları Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek.

İran ile yapılan nükleer anlaşmanın tarafları 1 Eylül'de Viyana'da bir araya gelecek
21.08.2020 20:43 | Son Güncelleme: 21.08.2020 20:46

İran ile Batılı ülkelerin yanı sıra Rusya ve Çin arasında yapılan nükleer anlaşmanın tarafları Avusturya'nın başkenti Viyana'da bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran ile yapılan nükleer anlaşma olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planının (JCPOA) Ortak Komisyonunun 1 Eylül'de Viyana'da toplanacağını açıkladı.

Komisyonun koordinatörü olan Borrell, yazılı açıklamasında, toplantıya kendisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Helga Maria Schmid'in başkanlık edeceğini bildirdi.

Toplantıya Çin, Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve İran'dan temsilciler katılacak.

Komisyonun son toplantısı 6 ay önce yapılmıştı.

Anlaşma, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak'ta da anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

ABD, BMGK'nın İran'a 13 yıldır uyguladığı ve 18 Ekim'de sona erecek silah ambargosunu yenilemek istiyor. Bu çabası geçen hafta başarısızlıkla sonuçlanan ABD, İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasını gerekçe göstererek, konseyin 2231 sayılı kararı ile kaldırılan tüm yaptırımların tekrar uygulanmasına imkan tanıyan mekanizmayı hayata geçireceği tehdidinde bulunmuştu.

İran ile birlikte anlaşmanın taraflarından AB, Rusya ve Çin ise ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan 2018'de çekildiğini ve anlaşmaya taraf olmayan bir ülkenin yaptırımların yeniden devreye sokulmasına olanak veren mekanizmayı hayata geçiremeyeceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

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